Юнна Мориц прокомментировала свое самое «антилиберальное» стихотворение

Дмитрий Лекух пишет о «великом поэте, замолчанном заживо»: «Маленькая, седая, совершенно железная и, слава Богу, до сих пор живая женщина, имеющая наглость писать гениальные стихи, на фоне которых различные включаемые чиновниками от министерства просвещения в школьную программу „современные литературные классики“ выглядят, извините меня, совершенными литературными пигмеями.