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Юнна Мориц прокомментировала свое самое «антилиберальное» стихотворение

Юнна Мориц прокомментировала свое самое «антилиберальное» стихотворение

Дмитрий Лекух пишет о «великом поэте, замолчанном заживо»: «Маленькая, седая, совершенно железная и, слава Богу, до сих пор живая женщина, имеющая наглость писать гениальные стихи, на фоне которых различные включаемые чиновниками от министерства просвещения в школьную программу „современные литературные классики“ выглядят, извините меня, совершенными литературными пигмеями.

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Комментарии
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ВераВерная
Отличная статья, спасибо!
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8 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Да, Юнна Мориц --- это вам не Роберт! Низкий мой поклон поэту!
Ответить
5 час.

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