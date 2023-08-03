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Появились новые доказательства участия Байдена в бизнесе сына

В США появились новые доказательства возможной коррупции Джо Байдена. Бывший бизнес-партнер его сына Дэвон Арчер дал показания в Конгрессе, из которых следует, что Хантер Байден, по сути, торговал влиянием отца, когда тот еще был вице-президентом.

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