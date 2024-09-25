В облцентре подпалили автомобили частного охранного предприятия

24 сентября ближе к утру на улице Твардовского в Смоленске вспыхнули одновременно два припаркованных вдоль дороги автомобиля LADA 2024 года выпуска, находящихся на приличном удалении друг от друга, об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
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