В облцентре подпалили автомобили частного охранного предприятия

24 сентября ближе к утру на улице Твардовского в Смоленске вспыхнули одновременно два припаркованных вдоль дороги автомобиля LADA 2024 года выпуска, находящихся на приличном удалении друг от друга, об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.