Инсайдер Яны Поплавской: Ургант и его команда - в постоянной готовности. Ждут сигнала из "Останкино"?

Остающийся на протяжении двух лет без работы шоумен Иван Ургант и команда его программы находятся в постоянной готовности - даже декорации в телестудии остаются в неизменном виде, сообщил инсайдер Яны Поплавской.
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