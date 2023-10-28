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"Русский шпион" оказался не виноват

"Русский шпион" оказался не виноват

"Русский шпион" оказался не виноват. От создателей "русских дельфинов-шпионов".Samnytt: в Швеции был полностью оправдан обвиняемый в шпионаже россиянинСтокгольмский окружной суд полностью оправдал обвиняемого в незаконной разведывательной деятельности российского предпринимателя, проживающего в Швеции.

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Комментарии
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Лидия
Дураки  остались в дураках.
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2 д.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Чем мельче душой человечек, да и народ из таких людишек, тем выше в них жажда власти. Какими идиотами выглядят ныне  фашиствующие украинцы.... ну и ладно! Скоро ночь, уж близко- близко... не подведи родная писка....
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2 д.

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