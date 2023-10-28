"Русский шпион" оказался не виноват

ВЗ

Вячеслав Зязев

Чем мельче душой человечек, да и народ из таких людишек, тем выше в них жажда власти. Какими идиотами выглядят ныне фашиствующие украинцы.... ну и ладно! Скоро ночь, уж близко- близко... не подведи родная писка....