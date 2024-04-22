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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские в Оренбургской области присоединились к профилактической акции «Скажи мошенникам – нет!»

Транспортные полицейские в Оренбургской области присоединились к профилактической акции «Скажи мошенникам – нет!»

21 апреля 2024 года сотрудники Орского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках информационно-профилактической акции «Скажи мошенникам – нет!» рассказали пассажирам и работникам железнодорожного вокзала станции Орск об уловках кибермошенников.

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