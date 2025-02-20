❕ В Первомайском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО На фасаде Первомайской школы №1 установили мемориальную табличку выпускнику Алексею Коняхину.
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❕ В Первомайском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО На фасаде Первомайской школы №1 установили мемориальную табличку выпускнику Алексею Коняхину.