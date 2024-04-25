Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин принял окончательное решение по олигархам и оно им явно не понравится. Сатановский рассказал что ждет элиту в ближайшем будущем

Путин принял окончательное решение по олигархам и оно им явно не понравится. Сатановский рассказал что ждет элиту в ближайшем будущем

Интересная жизнь с Vera Star Судьба олигархов решена окончательно. Вновь избранный президент РФ Владимир Путин определил что ждет представителей крупного отечественного бизнеса.

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Комментарии
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BN
Boris Nevzorov
Поживем - увидим. Осталось ждать не долго.
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1 час.
Boris Borisov
Я за то , чтобы снять опалу с Сатановского ! Поболее него виноватые есть!
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1 час.
мЗ
мирас Закироув
Журналюги и т.подобные, как и Пугачиху возвели
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19 мин.

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