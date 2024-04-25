Путин принял окончательное решение по олигархам и оно им явно не понравится. Сатановский рассказал что ждет элиту в ближайшем будущем

Интересная жизнь с Vera Star Судьба олигархов решена окончательно. Вновь избранный президент РФ Владимир Путин определил что ждет представителей крупного отечественного бизнеса.
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