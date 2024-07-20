"Договориться так и не удалось". Украинцы продумывают сценарии: банкротство, девальвация или все-таки инфляция?

© РИА Новости Александр Демьянчук Принятие Радой закона о приостановке выплат по внешнему долгу означает только одно: до сих пор найти компромисс с кредиторами так и не получилось, заявил экономист Олег Пендзин в интервью Telegraf.
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