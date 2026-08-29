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Мировое обозрение

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В Молдавии депутат пожаловался на телеканал за сюжет о «советской оккупации»

В Молдавии депутат пожаловался на телеканал за сюжет о «советской оккупации»

В Молдове разгорелся очередной исторический скандал. Депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Адриан Доментюк подал жалобы в Совет по аудиовизуалу и Наблюдательный совет «Телерадио-Молдова».

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