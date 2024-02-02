Минпромторг займется беспилотниками. Под них создается новый департамент

Министерство промышленности и торговли России создает новый департамент беспилотных летательных аппаратовВ Министерстве промышленности и торговли России прошла внутренняя реорганизация, в результате которой было создано несколько новых департаментов, в том числе специализированный департамент беспилотных систем и робототехники.