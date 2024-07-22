Фейк из Дагестана

Александр Веревкин

Люблю всем сердцем Дагестан! Безмерно уважаю этот трудолюбивый и творческий народ! Такое ощущение, что все народы Дагестана - художники и творцы! Исколесил его даже по диагонали. Гаплагруппа у дагов как и у русских R1H и R1H1, что говорит о том, что мы действительно братья по крови! Никогда и никому не поверю, что дагестанец поступил не по совести!