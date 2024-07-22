СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Это у кого разум просыпается? У народа. Да он был всегда. Когда последний раз меняли конституцию, которую писали амер...России пришла пор...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Речь должна идти не только о двойном, но и о втором гражданствах. Есть большие отличия. В любом случае гражданство до...России пришла пор...
  • Fvolodya55 Федоров
    Автор вы о чем? Как же депутаты, министры имеющие двойные гражданства? Какие налоги, так их власть имущие не  все пла...России пришла пор...

Фейк из Дагестана

Фейк из Дагестана

  Фейк: В Дагестане местные жители застрелили участника СВО за «помощь неверным». Новость об этом распространяет ряд телеграм-каналов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Миронов
Да. Дагестан раскачивают, промывают мозги ненавистью и многие поддаются
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
Вот этого  Омарова нужно привлечь к уголовной ответственности, другие задумаются- стоит ли языки распускать.
Ответить
2 час.
Александр Веревкин
Люблю всем сердцем Дагестан! Безмерно уважаю этот трудолюбивый и творческий народ! Такое ощущение, что все народы Дагестана - художники и творцы! Исколесил его даже по диагонали. Гаплагруппа у дагов как и у русских R1H  и R1H1, что говорит о том, что мы действительно братья по крови! Никогда и никому не поверю, что дагестанец поступил не по совести!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх