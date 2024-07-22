Фейк: В Дагестане местные жители застрелили участника СВО за «помощь неверным». Новость об этом распространяет ряд телеграм-каналов.
Фейк из Дагестана
Комментарии
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Валерий Миронов
Да. Дагестан раскачивают, промывают мозги ненавистью и многие поддаются
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2 час.
ninikooo Митусова
Вот этого Омарова нужно привлечь к уголовной ответственности, другие задумаются- стоит ли языки распускать.
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2 час.
Александр Веревкин
Люблю всем сердцем Дагестан! Безмерно уважаю этот трудолюбивый и творческий народ! Такое ощущение, что все народы Дагестана - художники и творцы! Исколесил его даже по диагонали. Гаплагруппа у дагов как и у русских R1H и R1H1, что говорит о том, что мы действительно братья по крови! Никогда и никому не поверю, что дагестанец поступил не по совести!
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1 час.
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