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Калужские новости

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Калужская дзюдоистка Рябченко выступила на «Большом шлеме» в Лозанне

Калужская дзюдоистка Рябченко выступила на «Большом шлеме» в Лозанне

Александра Рябченко из Калуги победила узбекскую дзюдоистку в первом круге, но уступила будущей бронзовой медалистке из Португалии.

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