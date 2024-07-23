Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Свист художественный... Если банк завышает проценты на депозиты,значит, банкир собирается сбежать (по типу МММ)...Док...50 триллионов не ...
  • Алексей Смирнов
    Занять бы каким нибудь делом этих депутатов, не бесились бы они.Депутаты предложи...
  • Стефания Новак
    Хочет скорого завершения войны? А зачем просишь оружие  для войны против России???Зеленский назвал ...

В Совфеде обсудили правовое положение миротворческих контингентов РФ

В Совфеде обсудили правовое положение миротворческих контингентов РФ

Для России чрезвычайно важны вопросы, связанные с восстановлением и поддержанием международного мира и безопасности, поэтому для РФ актуальна возможность широкого участия в миротворческих операциях и военного присутствия в ряде стратегически важных регионов мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх