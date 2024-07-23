В Совфеде обсудили правовое положение миротворческих контингентов РФ

Для России чрезвычайно важны вопросы, связанные с восстановлением и поддержанием международного мира и безопасности, поэтому для РФ актуальна возможность широкого участия в миротворческих операциях и военного присутствия в ряде стратегически важных регионов мира.
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