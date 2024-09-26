Эксперимент по созданию канала на Дзене

Лет пятнадцать назад у моих знакомых наблюдался бум по созданию стэндэлон блогов на Вордпресс. Почему? Прежде всего, потому что твой блог должен соответствовать только законам РФ, при этом он не зависит от правил блог-сервиса, которые можно нарушить, даже не желая того.