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Свежие комментарии

Эксперимент по созданию канала на Дзене

Эксперимент по созданию канала на Дзене

Лет пятнадцать назад у моих знакомых наблюдался бум по созданию стэндэлон блогов на Вордпресс. Почему? Прежде всего, потому что твой блог должен соответствовать только законам РФ, при этом он не зависит от правил блог-сервиса, которые можно нарушить, даже не желая того.

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