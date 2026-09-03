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Газета.ру

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Путин: рост экономики РФ за последние 3 года выше среднеевропейских показателей

Путин: рост экономики РФ за последние 3 года выше среднеевропейских показателей

Рост экономики России в последние три года был существенно выше среднеевропейских показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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