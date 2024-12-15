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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создан ноутбук на базе PlayStation 5 — выглядит странно, стоит дорого, но выглядит ...

Создан ноутбук на базе PlayStation 5 — выглядит странно, стоит дорого, но выглядит ...

Создан ноутбук на базе PlayStation 5 — выглядит странно, стоит дорого, но выглядит интересноМастера из Notebook Review Studio объединили мощь консоли и формат ноутбука, создав уникальное устройство – BBook AI Original Edition.

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