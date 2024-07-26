Депутат Рады Безуглая рассказала о мертвых душах и бригадах-зомби в ВСУ

Правительство Украины собирается поднимать налоги, чтобы найти дополнительные средства для ВСУ в размере 500 млрд гривен (около $12 млрд), когда штат военкоматов составляет почти сто тысяч человек, заявила заместитель председателя оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая, передает «Страна.
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