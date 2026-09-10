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Газета.ру

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Режиссер Витрянюк вернулся на Burning Man после того, как восстановил зрение

Режиссер Витрянюк вернулся на Burning Man после того, как восстановил зрение

Российский режиссер Руслан Витрянюк, потерявший зрение 12 лет назад, впервые своими глазами увидел фестиваль Burning Man.

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