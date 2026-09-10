Режиссер Витрянюк вернулся на Burning Man после того, как восстановил зрение

Российский режиссер Руслан Витрянюк, потерявший зрение 12 лет назад, впервые своими глазами увидел фестиваль Burning Man.
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