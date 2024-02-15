Егор Крид заявил, что сыграл бы в «Постучись в мою дверь» лучше Никиты Волкова

Егор Крид высказался о своем отказе сыграть в сериале «Постучись в мою дверь» Музыкант Егор Крид рассказывал, что его приглашали на роль Серкана Болата в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
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