«Врач меня не послушал»: чего Фриске не ожидала после стремительного похудения

Звезда рассказала, с каким косметическим недостатком столкнулась после похудения на 17 килограммов. Наталья Фриске СоцсетиНаталья Фриске сумела заметно сбросить вес и открыто говорит, что помог ей в этом препарат, предназначенный для борьбы с ожирением или инсулинорезистентностью.