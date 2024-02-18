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Мигрантский госпереворот в России качают по новому сценарию

Мигрантский госпереворот в России качают по новому сценарию

Крупнейший телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил о проблемах мигрантов, столкнувшихся с невозможностью отправить заработанные средства себе на родину.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Бывшие &quot;соотечественники&quot; отделяясь от России не церемонились с русскими гнали, вырезали , убивали. насиловали отбирали жильё, тогда как в России  с ними поступают по закону, пусть исполняют. Не хотят силовики заставят , как это делается во всех цивилизованных странах.
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