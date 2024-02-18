Мигрантский госпереворот в России качают по новому сценарию

ВЛ

Валентина Лтвяк

Бывшие "соотечественники" отделяясь от России не церемонились с русскими гнали, вырезали , убивали. насиловали отбирали жильё, тогда как в России с ними поступают по закону, пусть исполняют. Не хотят силовики заставят , как это делается во всех цивилизованных странах.