Крупнейший телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил о проблемах мигрантов, столкнувшихся с невозможностью отправить заработанные средства себе на родину.
Мигрантский госпереворот в России качают по новому сценарию
Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Бывшие "соотечественники" отделяясь от России не церемонились с русскими гнали, вырезали , убивали. насиловали отбирали жильё, тогда как в России с ними поступают по закону, пусть исполняют. Не хотят силовики заставят , как это делается во всех цивилизованных странах.
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