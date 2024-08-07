В Актау из-за ремонта отключили питьевую воду на прибрежных объектах

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», 7 августа в связи с ремонтными работами была ограничена питьевая вода в 1 микрорайоне d гостинице «Рахат», зданиях «Салем», КОС-1, ЧС города, на пляже «Манила», автомойке, в бане и СТО.