Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Где это актау мактау находиться впервые слышу.Жители Актау: есл...
  • Eduard
    Зачем? Гнать их надо,как и кирнизов!Консульство Казах...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Задолбали вы своим мангистау.Мужчину, напавшег...

В Актау из-за ремонта отключили питьевую воду на прибрежных объектах

В Актау из-за ремонта отключили питьевую воду на прибрежных объектах

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», 7 августа в связи с ремонтными работами была ограничена питьевая вода в 1 микрорайоне   d гостинице «Рахат», зданиях «Салем», КОС-1, ЧС города, на пляже «Манила», автомойке, в бане и СТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх