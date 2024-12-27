В Китае спустили на воду новый десантный корабль

/mediafiles/2024/12/udk-proekta-076-kitaj.mp4 Кадры спуска на воду десантного корабля «Сычуань» (с) Видео CCTV News В Китайской Народной Республике состоялась торжественная церемония спуска на воду универсального десантного корабля «Сычуань», головного представителя типа 076.
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