Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В Китае спустили на воду новый десантный корабль

/mediafiles/2024/12/udk-proekta-076-kitaj.mp4 Кадры спуска на воду десантного корабля «Сычуань» (с) Видео CCTV News В Китайской Народной Республике состоялась торжественная церемония спуска на воду универсального десантного корабля «Сычуань», головного представителя типа 076.

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