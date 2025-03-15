История Владивостока: от военного поста до современного мегаполиса Тамара АрноВладивосток — один из ключевых городов России на Дальнем Востоке, играющий важную роль в политической, экономической и культурной жизни страны.
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