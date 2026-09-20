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МОСИНФОРМ

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Фестиваль детских спектаклей «Ох уж эти сказочки» пройдет в КЦ «Вдохновение»

Фестиваль детских спектаклей «Ох уж эти сказочки» пройдет в КЦ «Вдохновение»

Фестиваль детских спектаклей «Ох уж эти сказочки» пройдет с 4 октября по 7 ноября в культурном центре «Вдохновение», который находится в ведении столичного Департамента культуры.

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