Кто кого и когда? Новая война на Ближнем Востоке То, что в самом скором времени между Израилем и Ираном начнется новый виток «дружеских и добрососедских» отношений, прогнозируют уже многие.
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Кто кого и когда? Новая война на Ближнем Востоке То, что в самом скором времени между Израилем и Ираном начнется новый виток «дружеских и добрососедских» отношений, прогнозируют уже многие.
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