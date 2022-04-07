«Баффало» не вышел в плей-офф в 11-й раз подряд. Это антирекорд НХЛ

«Баффало» потерял шансы на выход в Кубок Стэнли. Это случилось после того, как «Тампа» проиграла «Вашингтону» (3:4) в чемпионате НХЛ и осталась на четвертом месте в Атлантическом дивизионе.

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