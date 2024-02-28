Тебас заявил, что Ла Лига собирается поддержать жалобу «Севильи» на клубное ТВ «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свою позицию по жалобе «Севильи», поданной в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей.