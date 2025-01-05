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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс набрал рекордные в карьере 53 очка в проигранном матче с «Детройтом»

В матче с «Пистонс» защитник «Миннесоты» набрал 53 очка, реализовав 10 бросков из-за дуги из 15, 16 из 31 с игры и 11 из 12 со штрафной линии.

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