Несколько населенных пунктов Курской области обесточены после обстрела ВСУ

Несколько населенных пунктов Курской области остались без электричества после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Коровяковка Глушковского района, где было повреждено электрическое оборудование.
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