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Масалитин о ЦСКА без побед в межсезонье: «Единственный минус – микроклимат. Поражения опускают крылья»

Валерий Масалитин высказался об отсутствии побед у ЦСКА в межсезонье. Армейцы провели летом 6 товарищеских матчей: сыграли вничью с «Шинником» (1:1), тульским «Арсеналом» (1:1), «Оренбургом» (2:2), потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2), а накануне уступили «Локомотиву» (0:1) и «Динамо» (3:4).

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