Грязь на прилавке: Челябинец заснял, как иностранец протирает овощи и прилавок тряпкой из лужи

Avia.pro - СМИ Челябинск, суровый город, где даже воздух пропитан некой грубоватой магией, не говоря уже о воде — о, в особенности о воде! Именно здесь, в самом сердце этой индустриальной крепости, развернулась поистине эпическая сцена, достойная лучших страниц хроник абсурда.
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