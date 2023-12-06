Сегодня на базе Бобруйского лесхоза проходит областной семинар-совещание ´Повышение эффективности использования многооперацио...

Сегодня на базе Бобруйского лесхоза проходит областной семинар-совещание ´Повышение эффективности использования многооперационной и лесохозяйственной техники в лесхозах области´В планах ознакомление с работой заточного, токарно-сверлильного и иного оборудования цеха деревообработки ´Скачек´, осмотр пожарно-химической станции второго типа лесхоза и .