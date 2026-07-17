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Украина распорядилась перезахоронить главаря ОУН* под Киевом

Кабинет министров Украины принял распоряжение о перезахоронении останков Евгения Коновальца, главаря Организации украинских националистов*, на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.

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