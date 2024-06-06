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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коди Миллер-Макинтайр может перейти в «Црвену Звезду»

30-летний американский разыгрывающий провел сезон-2023/24 в «Басконии», набирая 9,6 очка, 4,4 подбора и 7,3 передачи в Евролиге, и помог клубу выйти в плей-офф.

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