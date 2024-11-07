Компания AMD представила свою первую серию больших языковых моделей (LLM)

Компания AMD представила свою первую серию полностью открытых языковых моделей (LLM) с 1 миллиардом параметров под названием AMD OLMo, которые предназначены для различных приложений и предварительно обучены на графических процессорах Instinct MI250.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии