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Тульские новости

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ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ над Тульской областью

ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ над Тульской областью

Все 14 беспилотников ВСУ, атаковавших Тульскую область, были уничтожены войсками ПВО, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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