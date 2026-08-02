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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипов о ставках на Медиалигу: «Плей-офф Кубка Лиги можно сделать со ставками, если мы и команды будем готовы»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, когда в лиге могут появиться ставки. «Тему с введением ставок на Кубок Медиалиги мы обсудим на президентском совете.

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