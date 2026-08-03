⛽️ С 4 августа в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⛽️ С 4 августа в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр Глава Крыма Сергей Аксёнов.