Третья фаза испытаний «КовиВак» может стартовать в ближайшее время

По его словам, на третьей стадии опытов будут привлечены добровольцы старше 60 лет. Кроме того, исследования будут проводиться на трех группах пациентов, которые имеют онкологические, аутоиммунные и хронически обструктивные заболевания легких.
По его словам, на третьей стадии опытов будут привлечены добровольцы старше 60 лет. Кроме того, исследования будут проводиться на трех группах пациентов, которые имеют онкологические, аутоиммунные и хронически обструктивные заболевания легких.
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