От чего зависит льготный проезд для пенсионеров в ноябре и как его сохранить.В ноябре у некоторых пенсионер может перестать действовать льгота на проезд.
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