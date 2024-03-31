Театр абсурда
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Театр абсурда

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МИД России резко сменил принципы общения с западом

МИД России резко сменил принципы общения с западом

Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте.

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