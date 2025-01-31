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Закон, порядок, государство

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Военные связисты ЦВО отразили атаку условных диверсантов на узел связи в ходе тренировки по антитеррору в Новосибирской области

Военные связисты ЦВО отразили атаку условных диверсантов на узел связи в ходе тренировки по антитеррору в Новосибирской области

Были отработаны задачи по выявлению «противника», скрытному передвижению группы, организации взаимодействия между военнослужащими, а также эвакуации условно раненых.

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