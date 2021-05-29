«Барыс» поздравил Мусорова с 20-летием

«Барыс» поздравил казахстанского форварда Максима Мусорова с 20-летием. «Желаем молодому нападающему больших успехов в спорте, как можно больше игрового времени, крепкого здоровья и достижения всех поставленных целей!», – говорится в обращении клуба.