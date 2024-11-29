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Закон, порядок, государство

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Выставка трофейной техники НАТО завершила работу в регионах ЦВО, ее посетили около 1,4 млн человек

Выставка трофейной техники НАТО завершила работу в регионах ЦВО, ее посетили около 1,4 млн человек

Выставка посетила 13 регионов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. На ее площадке проведено более 50 тысяч мероприятий: мастер-классов, уроков мужества, благотворительных акций и концертов.

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