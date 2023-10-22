Орловские почтальоны за 150 рублей доставят посылки на дом

Жители региона могут воспользоваться курьерской доставкой за 150 рублей. Почтальон или курьер доставит на нужный адрес мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным и таможенным платежами.
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