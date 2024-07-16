Россиянам объяснили, какая жара считается аномальной

Модест

Кто, когда и на каком основании это определил: "Жару можно назвать аномальной, когда температура превышает привычную отметку на 7 градусов и это происходит в течение пяти суток". Почему не шести суток, почему на 7 градусов и почему не говорится о влажности и скорости ветра в этом случае? Был в истории хотя бы такой СанПИН, где русским по белому напечатано такое определение на основе научных исследований влияния климата на здоровье человека? Или это государственная тайна? Наверное из-за таких показателей метеосайты каждый раз занижают или завышают показатели температуры, чтобы не угодить в "аномальность" и не вызвать раздражение буржуев, обязанных по закону сократить рабочий день и лишить себя золотого навара.