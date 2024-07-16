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Россиянам объяснили, какая жара считается аномальной

Россиянам объяснили, какая жара считается аномальной

Иногда люди жалуются на аномально высокую температуру, при этом никаких превышений нет Жару можно назвать аномальной, когда температура превышает привычную отметку на 7 градусов и это происходит в течение пяти суток, рассказала Общественной Службе Новостей главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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Комментарии
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Модест
Кто, когда и на каком основании это определил: &quot;Жару можно назвать аномальной, когда температура превышает привычную отметку на 7 градусов и это происходит в течение пяти суток&quot;. Почему не шести суток, почему на 7 градусов и почему не говорится о влажности и скорости ветра в этом случае? Был в истории хотя бы такой СанПИН, где русским по белому напечатано такое определение на основе научных исследований влияния климата на здоровье человека? Или это государственная тайна? Наверное из-за таких показателей метеосайты каждый раз занижают или завышают показатели температуры, чтобы не угодить в &quot;аномальность&quot; и не вызвать раздражение буржуев, обязанных по закону сократить рабочий день и лишить себя золотого навара.
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