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США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника заявил, что силы США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк.

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