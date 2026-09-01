Frontiers in Nutrition: сукралоза и стевия изменили микробиом мышей на два поколения

Ученые обнаружили, что популярные бескалорийные сахарозаменители способны надолго менять обмен веществ, и эти изменения передаются даже потомству, которое само подсластители не употребляло.
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